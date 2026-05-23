Guerra in casa Valentino Rossi | il padre Graziano sposa la donna denunciata dal campione

Graziano Rossi, padre del campione di motociclismo, si è sposato con la donna denunciata dallo stesso Valentino Rossi. Gli atti di nozze sono stati resi pubblici, segnando una svolta nella disputa familiare. La relazione tra il padre e la donna coinvolta nella denuncia ha attirato l’attenzione, mentre la pubblicazione dei documenti ufficiali conferma il matrimonio. La vicenda riguarda la rottura tra il campione e il padre, con questa nuova unione che ha suscitato commenti e discussioni.

Il padre di Valentino Rossi, Graziano, sposerà la compagna Ambra Arpino nonostante la denuncia per circonvenzione di incapace presentata dal pilota. La battaglia legale ha visto la revoca dell’amministrazione di sostegno inizialmente concessa al campione, dopo che diverse perizie hanno confermato la lucida capacità del genitore. Il matrimonio di Graziano Rossi Le istituzioni comunali di Pesaro e Tavullia hanno esposto, giovedì 21 maggio 2026, le pubblicazioni ufficiali di matrimonio tra Graziano Rossi, 72 anni, e Ambra Arpino, 55 anni. I documenti amministrativi, che resteranno affissi fino al 29 maggio, indicano che la celebrazione civile avverrà nel comune capoluogo marchigiano. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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