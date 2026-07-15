Mario Roggero condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi | sparò e uccise due rapinatori fuori dalla sua gioielleria a Cuneo

Da ilmessaggero.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una condanna definitiva di 14 anni e 9 mesi è stata inflitta a un gioielliere coinvolto in un episodio avvenuto nel 2021, durante il quale ha sparato e ucciso due rapinatori e ferito un altro uomo fuori dalla sua gioielleria in provincia di Cuneo. La sentenza riguarda l’uomo di Grinzane, che è stato giudicato colpevole di aver reagito all’assalto con l’uso delle armi. La decisione è passata in giudicato dopo le procedure di appello.

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Quattordici anni e nove mesi. È definitiva la condanna a Mario Roggero, gioielliere di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile del 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione. I giudici hanno rigettato il ricorso presentato dal difensore dell'imputato. La decisione I Supremi Giudici hanno quindi fatto passare in giudicato quanto deciso nel dicembre dello scorso anno dalla Corte d'Assise d'Appello di Torino. Roggero, oggi 72enne, è il gioielliere di Grinzane Cavour (Cuneo) che il 28 aprile 2021 uccise due rapinatori, il 58enne Giuseppe Mazzarino e il 44enne Andrea Spinelli, dopo l'assalto al suo negozio. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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