Uccise due rapinatori condanna definitiva a 14 anni per il gioielliere Mario Roggero

La sentenza definitiva ha condannato a 14 anni e 9 mesi un gioielliere di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, per aver ucciso due rapinatori e ferito un uomo durante un assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. La decisione è stata confermata in via definitiva, dopo i passaggi giudiziari. Il gioielliere si trovava sotto accusa per le azioni compiute durante l’evento.

E’ definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, gioielliere di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l’assalto al suo negozio il 28 aprile del 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione. (ANSA) Tutto inizia il 28 aprile 2021 quando tre banditi fanno irruzione nel negozio di Roggero, nella frazione Gallo di Grinzane Cavour di Cuneo. L’uomo reagisce inseguendoli e sparando, alcuni dei colpi esplosi vanno a segno. Il 58enne Giuseppe Mazzarino e il 44enne Andrea Spinelli muoiono. Il terzo rapinatore, Alessandro Modica, pur ferito a una gamba, scappa venendo però arrestato poche ore dopo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Cassazione, definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere Mario Roggero

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