Uccide il marito con 189 coltellate spunta la verità su Lucia Salemme | il video da brividi
Il 10 settembre 2026, una donna dovrà comparire davanti alla terza Corte d’Assise di Napoli con l’accusa di aver ucciso il marito. L’uomo è stato colpito con 189 coltellate nella loro abitazione nel quartiere Forcella. La vicenda si è fatta nota anche grazie a un video che ha reso pubblico il fatto. La donna è accusata di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dalla crudeltà.
Lucia Salemme comparirà il prossimo 10 settembre 2026 davanti alla terza Corte d’Assise di Napoli con l’accusa di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dalla crudeltà per la morte del marito Ciro Rapuano, ucciso con 189 coltellate nella loro abitazione del quartiere Forcella. Nel fascicolo dell’accusa è entrato anche un video che documenterebbe un presunto tentativo di strangolamento avvenuto poche ore prima del delitto. Il delitto nella casa di Forcella. I fatti risalgono al 4 settembre 2025, quando Ciro Rapuano venne colpito mentre dormiva nel letto della casa in cui viveva con la moglie. Secondo quanto emerso dalle indagini, Lucia Salemme avrebbe deciso di uccidere il marito dopo l’ennesima minaccia di morte ricevuta poche ore prima dell’omicidio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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