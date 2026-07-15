Uccide il marito con 189 coltellate spunta la verità su Lucia Salemme | il video da brividi

Notizia in breve

Il 10 settembre 2026, una donna dovrà comparire davanti alla terza Corte d’Assise di Napoli con l’accusa di aver ucciso il marito. L’uomo è stato colpito con 189 coltellate nella loro abitazione nel quartiere Forcella. La vicenda si è fatta nota anche grazie a un video che ha reso pubblico il fatto. La donna è accusata di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dalla crudeltà.