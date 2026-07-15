Tuttosport – Thuram e condizioni ginocchio | perché per la Juve è un problema E Massara si muove per il centrocampo
La Juventus si trova subito a fare i conti con problemi fisici, in particolare legati alle condizioni del ginocchio di Thuram. La situazione rappresenta un problema per la squadra, che deve gestire le assenze di giocatori chiave. Nel frattempo, il direttore sportivo sta lavorando per rinforzare il centrocampo, cercando soluzioni per sopperire alle eventuali lacune. La rosa bianconera si trova ad affrontare un inizio di stagione segnato da difficoltà legate agli infortuni.
2026-07-14 18:37:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: La Juventus ha iniziato la nuova stagione ma deve fare i conti già con l’ infermeria. Destano un po’ di preoccupazione le condizioni di Khephren Thuram, che nel giorno del raduno si è presentato con una vistosa fasciatura al ginocchio e alla gamba. Il problema fisico del centrocampista francese è stato al centro della puntata odierna di ‘TuttoChiaro’, in onda tutti i giorni sul canale Youtube di Tuttosport. Lorenzo Aprile e Cristiano Corbo anche anche parlato delle operazioni in entrata e in uscita in mediana: sono due i nomi forti per Giovanni Carnevali e Frederic Massara. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
JUVE, LE CONDIZIONI DI THURAM. E MASSARA SI MUOVE PER IL CENTROCAMPO
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