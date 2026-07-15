2026-07-14 18:37:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: La Juventus ha iniziato la nuova stagione ma deve fare i conti già con l’ infermeria. Destano un po’ di preoccupazione le condizioni di Khephren Thuram, che nel giorno del raduno si è presentato con una vistosa fasciatura al ginocchio e alla gamba. Il problema fisico del centrocampista francese è stato al centro della puntata odierna di ‘TuttoChiaro’, in onda tutti i giorni sul canale Youtube di Tuttosport. Lorenzo Aprile e Cristiano Corbo anche anche parlato delle operazioni in entrata e in uscita in mediana: sono due i nomi forti per Giovanni Carnevali e Frederic Massara. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – Thuram e condizioni ginocchio: perché per la Juve è un problema. E Massara si muove per il centrocampo

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JUVE, LE CONDIZIONI DI THURAM. E MASSARA SI MUOVE PER IL CENTROCAMPO

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Ansia Juve, preoccupa il ginocchio di Thuram: la decisioneIl centrocampista francese si è presentato in ritiro con una fasciatura al ginocchio, senza ulteriori dettagli sulle sue condizioni.

Temi più discussi: Thuram e condizioni ginocchio: perché per la Juve è un problema. E Massara si muove per il centrocampo; La Juve si ritrova, ma è subito caso Thuram: il ginocchio preoccupa anche il mercato; Yildiz e Thuram, la situazione. Douglas Luiz e Spalletti, la chiave Juve; Thuram fa gli straordinari, ma per chi? La Juve non vuole privarsene, però ha fissato il prezzo.

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