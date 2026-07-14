Thuram si è presentato in allenamento con una fasciatura al ginocchio, mentre il gruppo Juventus era composto da 29 giocatori, tra cui molti giovani. Quasi nessun titolare era presente, fatta eccezione per Kalulu, Locatelli, Cambiaso e Thuram. L’allenamento si è svolto con una rosa ridotta, sotto la guida di Luciano Spalletti.

Ieri Luciano Spalletti ha ritrovato il gruppo Juventus a ranghi ridotti: 29 i presenti, molti giovani, quasi nessun titolare a esclusione di Kalulu, Locatelli, Cambiaso e Thuram. Proprio Thuram rappresenta uno dei motivi di non-gioia del tecnico: si è presentato con una vistosa fasciatura al ginocchio, ha svolto una seduta personalizzata e sarà assente agli allenamenti in gruppo per qualche giorno. Lo staff è al lavoro per recuperarlo, ma tempistiche precise non ci sono: di certo, però, salterà il test con il Basilea in programma il sabato 18 luglio 2026 al St. Jakob-Park, stadio della città svizzera. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Juve, Thuram si presenta con una fasciatura al ginocchio: le condizioni

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