Il centrocampista francese si è presentato in ritiro con una fasciatura al ginocchio, senza ulteriori dettagli sulle sue condizioni. La Juventus ha iniziato la preparazione atletica in modo complicato, con preoccupazioni legate allo stato di salute del giocatore. La squadra non ha ancora comunicato tempistiche o prognosi ufficiali. La presenza e la forma del centrocampista saranno monitorate nei prossimi giorni.

Il centrocampista francese si è presentato in ritiro con una vistosa fasciatura, ecco le sue condizioni. La nuova stagione della Juventus non è partita benissimo. In attesa di ricevere buone notizie dal fronte mercato, Luciano Spalletti si è presentato ieri alla Continassa per il primo giorno di ritiro e c’è subito una questione che preoccupa il tecnico di Certaldo e i tantissimi sostenitori bianconeri. Khephren Thuram (Ansa) – Calciomercato.it Khephren Thuram, infatti, portava una vistosa fasciatura al ginocchio destro al suo ingresso al JMedical: secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport’, il centrocampista della Nazionale francese soffrirebbe di una sindrome femoro-rotulea e svolgerà lavoro differenziato nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Ansia Juve, preoccupa il ginocchio di Thuram: la decisione

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