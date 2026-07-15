Tutto quello che c' è da sapere sull' Alta Sartoria di Dolce&Gabbana a Taormina

Dolce&Gabbana ha aperto una sede dedicata all'Alta Sartoria a Taormina. L’evento si inserisce in un periodo di attività intensa per il marchio, che ha annunciato l’apertura senza specificare date precise. La nuova struttura si trova nel centro della città e si dedica alla creazione di capi su misura. La scelta di Taormina si lega alla volontà di valorizzare il patrimonio artistico e culturale locale. La comunicazione ufficiale non ha fornito dettagli sui servizi offerti o sui tempi di apertura.

Proprio quando iniziavate a credere che il mondo della moda fosse finalmente andato in vacanza, Dolce&Gabbana ha deciso di farvi immediatamente cambiare idea. Come da tradizione, il marchio italiano ha celebrato nel mese di giugno la massima espressione del suo lavoro con un evento di ben quattro giorni a Taormina. Una scelta non casuale, ovviamente, ma che continua un percorso iniziato proprio pochi mesi fa, quando, in occasione della sfilata maschile PrimaveraEstate 2027 andata in scena alla Milano Fashion Week, Domenico Dolce e Stefano Gabbana avevano deciso di celebrare la Sicilia, lì dove tutto è iniziato. In più, giusto per continuare con i corsi e ricorsi storici, Taormina è esattamente dove, nel 2012, Dolce&Gabbana ha presentato la sua prima collezione di Alta Moda. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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Dolce&Gabbana tornano in Sicilia con il Grand Tour dell’Alta Moda: a Taormina le sfilate di gioielleria e sartoriaDolce&Gabbana hanno organizzato il loro Grand Tour dell’Alta Moda a Taormina, in Sicilia.

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Una ricerca estetica che parte da Cavalleria Rusticana e fa del Teatro Antico di Tormina il palcoscenico di una rappresentazione di moda maschile pensata con un massimalismo ...Dolce&Gabbana decide di rappresentare per l'Alta Sartoria una moda maschile pensata con un massimalismo creativo. style.corriere.it