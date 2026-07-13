Dolce&Gabbana The sicilian dream debutta a Taormina con l' Alta gioielleria

Dolce&Gabbana sceglie di celebrare la Sicilia a Taormina dove, da secoli, viaggiatori, artisti, scrittori e visionari arrivano inseguendo un’immagine che sembra esistere solo al confine tra realtà e immaginazione. Sospesa tra il mare e il vulcano, tra la luce del Mediterraneo e la memoria delle civiltà che l'hanno attraversata, Taormina custodisce tutte le anime dell'isola. Quella della fede. Quella del mito. Quella della passione. E dove la devozione vive nei gesti tramandati da generazioni. Con The Sicilian Dream, Dolce&Gabbana celebra l’anima più autentica della Sicilia attraverso tre racconti. La Divina Devozione Siciliana, dove la memoria e la spiritualità si trasformano in Alta Gioielleria. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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Dolce & Gabbana Sicily Handbags - different colors and sizes

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