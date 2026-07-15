Tutte le piste sulla bomba portano a Lavitola
Gli inquirenti considerano Lavitola come il principale sospettato nel caso della bomba. Secondo quanto riferito da un testimone, il 2 luglio, un giornalista ha indicato che il “Corrado” citato dagli autori dell’attentato sarebbe un membro del clan Moccia. Non ci sono altre persone ufficialmente identificate come coinvolte. Le indagini proseguono per accertare eventuali collegamenti tra Lavitola e gli autori dell’ordigno.
Quando Sigfrido Ranucci è stato sentito l’ultima volta in Procura, lo scorso 2 luglio, ha raccontato che a suo giudizio il «Corrado» di cui parlano gli esecutori materiali dell’attentato era un esponente del clan Moccia. Per il conduttore l’unico movente plausibile per la bomba esplosa davanti a casa sua lo scorso 16 ottobre sono i servizi sugli affari della camorra nell’acquisizione del cantiere navale Vittoria di Adria (Rovigo).? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info
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