tutte le piste sulla bomba portano a lavitola

Notizia in breve

Gli inquirenti considerano Lavitola come il principale sospettato nel caso della bomba. Secondo quanto riferito da un testimone, il 2 luglio, un giornalista ha indicato che il “Corrado” citato dagli autori dell’attentato sarebbe un membro del clan Moccia. Non ci sono altre persone ufficialmente identificate come coinvolte. Le indagini proseguono per accertare eventuali collegamenti tra Lavitola e gli autori dell’ordigno.