Secondo alcuni osservatori, la guerra in Iran rappresenta solo un elemento di un quadro più ampio, inserendosi in un confronto tra Stati Uniti e Cina che si sarebbe sviluppato nel corso di questo millennio. Questa teoria, molto diffusa tra i sostenitori, suggerisce che molti eventi globali siano collegati a questa competizione tra le due potenze. La questione viene spesso analizzata nelle discussioni sulla geopolitica internazionale, senza che siano stati forniti dettagli ufficiali sulle motivazioni di tali collegamenti.

La tesi è suggestiva e vanta parecchi sostenitori: la guerra in Iran sarebbe solo un tassello del Grande gioco di questo millennio, il confronto tra Stati Uniti e Cina. Il conflitto farebbe parte infatti di un preciso piano strategico di Washington teso ad indebolire Pechino. Prima la caduta di Bashar al-Assad in Siria, che ha reciso un nodo importante lungo la nuova Via della seta verso il Mediterraneo, poi il cambio di regime in Venezuela e infine l’attacco all’Iran, due Paesi fornitori di greggio alla Cina. Il tutto condito da dazi e minacce di sanzioni. Obiettivo: strangolare il Dragone. Ma se davvero è questo l’intento degli americani,...🔗 Leggi su Panorama.it

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Tutte le strade portano a roma

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