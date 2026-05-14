Rapina armata in villa al vaglio tutte le piste | controllati i video

Nella serata di lunedì, una rapina armata si è verificata in una villa di Forte dei Marmi. Quattro uomini armati e con il volto coperto hanno preso in ostaggio una donna di 80 anni e sua figlia di 50, entrambe di origine russa. I carabinieri stanno analizzando le immagini dei video di sorveglianza e stanno valutando tutte le piste possibili per ricostruire l’accaduto. La rapina si è svolta intorno alle 23:30 in via Agnelli.

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Forte dei Marmi, 14 maggio 2026 – I carabinieri stanno battendo tutte le piste. La rapina che lunedì sera alle 23,30 si è consumata in via Agnelli ha scosso l’intero paese: mamma e figlia di 80 e 50 anni, di origine russa, sono state tenute in ostaggio di quattro banditi armati e col volto coperto. https:www.lanazione.itviareggiocronacarapina-villa-forte-dei-marmi-akx3ikph Una banda di professionisti (probabilmente dell’Est Europa) che non solo ha messo a segno un colpo da circa 3 milioni, ma prima di fuggire ha eliminato la memoria delle telecamere a circuito chiuso presenti nell’abitazione. https:www.lanazione.itpisacronacafurti-ladri-yya6vlx1 Ecco che le forze dell’ordine stanno esaminando i filmati di videosorveglianza presenti negli spazi pubblici perverificare gli spostamenti dei malviventi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rapina armata in villa, al vaglio tutte le piste: controllati i video ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Uomo ucciso a Napoli, tra le piste al vaglio anche vendetta trasversaleTempo di lettura: 2 minutiNon si esclude neppure la vendetta trasversale tra le ipotesi che al momento gli inquirenti tengono in piedi nelle indagini... Rapina armata in villa a Forte dei Marmi: non è la prima voltaFORTE DEI MARMI – Nuovo episodio di criminalità nella località della Versilia: una rapina in villa a Forte dei Marmi è stata messa a segno durante la... Temi più discussi: Rapina armata in villa, al vaglio tutte le piste: controllati i video; Rapina a mano armata in villa, quattro banditi si defilano con il bottino; Rapina a mano armata in villa, bottino da 3 milioni di euro; Rapina in farmacia a Bologna, svolta nelle indagini: un arresto. Rapina armata in villa, al vaglio tutte le piste: controllati i videoIntanto Amo Forte alza la voce: Problema a lungo sottovalutato. Ci saranno ripercussioni anche economiche per questi fatti ... lanazione.it Sotto il tiro dei banditi nella rapina in villaFORTE DEI MARMI: Armati di pistole e col volto travisato, i malviventi hanno fatto irruzione nell'abitazione costringendo due donne a consegnare oro e soldi ... toscanamedianews.it