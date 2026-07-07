Dopo aver consolidato il suo posto nell’Olimpo del cinema e aver fatto incetta di Oscar con Oppenheimer, Christopher Nolan torna a far parlare di sé. Forte di un successo commerciale e di critica che gli ha garantito letteralmente carta bianca, il regista della trilogia de Il Cavaliere Oscuro si è lanciato in un’impresa titanica: adattare l’ Odissea di Omero. Pur mancando ancora una decina di giorni all’uscita ufficiale nelle sale, le primissime reazioni della stampa internazionale sono approdate online e l’hype è già alle stelle. Un’epopea fantasy girata in IMAX. Nolan ha dimostrato più volte di saper gestire produzioni mastodontiche, ma con Odissea fa il suo debutto assoluto nel fantasy epico. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Odissea, le prime reazioni: il nuovo film di Christopher Nolan definito impeccabile

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THE ODYSSEY Trailer 2 REACTION! | Christopher Nolan | Matt Damon

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Temi più discussi: Odissea di Nolan, le prime reazioni: Un’esperienza travolgente, il suo film più ambizioso; Odissea, le prime reazioni sono entusiaste: per molti Christopher Nolan ha superato ancora se stesso; L'Odissea, Robert Pattinson prendeva continuamente in giro Tom Holland sul set; Chi ha già visto l'Odissea di Nolan non ha dubbi: questa interpretazione ricorda il Joker di Heath Ledger.

‘The Odyssey’ Prime reazioni lodano l’‘incredibile’ epica di Christopher Nolan e la ‘realizzazione filmica impeccabile’: ‘Impressionante, audace e perfetta’ reddit

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