Turista americana derubata del portafoglio Chanel Passante eroe rincorre e blocca il ladro aggredito e insultato in centro a Milano

Da ilgiorno.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una turista americana è stata derubata del portafoglio Chanel mentre era seduta a un ristorante nel centro di Milano. Un passante ha visto il ladro che aveva urtato intenzionalmente la sedia della donna e ha iniziato a rincorrerlo. L’uomo è stato fermato prima da un civico e poi dagli agenti di polizia intervenuti sul posto. Il ladro è stato arrestato, mentre la turista ha subito il furto senza conseguenze fisiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Milano, 15 luglio 2026 – Urta intenzionalmente la sedia della turista americana, seduta al ristorante, scappa con il portafoglio griffato, ma viene rincorso e bloccato prima da un passante e poi arrestato da un poliziotto fuori servizio. È l’epilogo del concitato colpo, tentato ieri pomeriggio a Milano da un cileno di 40 anni. https:www.ilgiorno.itvideomilano-ladro-bloccato-in-corso-matteotti-e-aggredito-dai-passanti-vehxntft La dinamica. Secondo la prima ricostruzione, poco prima delle 14 di ieri, martedì 14 luglio, la vittima di 38 anni si trovava a "Casa Sorbillo", seduta al tavolo del ristorante. Il malvivente ha urtato la sua sedia, facendo cadere la borsa della turista che era lì appesa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

turista americana derubata del portafoglio chanel passante eroe rincorre e blocca il ladro aggredito e insultato in centro a milano
© Ilgiorno.it - Turista americana derubata del portafoglio Chanel. Passante eroe rincorre e blocca il ladro, aggredito e insultato in centro a Milano
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Francesco Toldo eroe in centro a Milano: insegue e blocca un ladro di bicicletteUn ex portiere di calcio ha inseguito e bloccato un ladro di biciclette nel centro di Milano.

Milano, turista americano rapinato dell'orologio da 50 mila euro in via Senato: rincorre il ladro e lo fa arrestare dalla poliziaUn turista americano è stato rapinato di un orologio del valore di 50 mila euro in via Senato a Milano.

Temi più discussi: Via dei Condotti, borseggiatrici fermate in pieno centro a Roma: portafoglio restituito a una turista; Borseggio nello shopping di lusso: turisti inseguono le ladre in via dei Condotti, fermate dai vigili; Turista americano rapinato a Napoli l?orologio vale 130mila euro | presi i due giovani criminali.

turista americana derubata delTurista americana derubata del portafoglio Chanel. Passante eroe rincorre e blocca il ladro, aggredito e insultato in centro a MilanoIl malvivente è un cileno di 40 anni. È stato arrestato da un poliziotto fuori servizio, richiamato dal caos che si era scatenato in corso Matteotti ... ilgiorno.it

turista americana derubata delDerubano turista americano e usano il bancomatAttraverso i filmati è stato possibile confermare l’identità dei due sospettati e avviare le ricerche nella zona ... ilfattovesuviano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web