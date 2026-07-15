Una turista americana è stata derubata del portafoglio Chanel mentre era seduta a un ristorante nel centro di Milano. Un passante ha visto il ladro che aveva urtato intenzionalmente la sedia della donna e ha iniziato a rincorrerlo. L’uomo è stato fermato prima da un civico e poi dagli agenti di polizia intervenuti sul posto. Il ladro è stato arrestato, mentre la turista ha subito il furto senza conseguenze fisiche.

Milano, 15 luglio 2026 – Urta intenzionalmente la sedia della turista americana, seduta al ristorante, scappa con il portafoglio griffato, ma viene rincorso e bloccato prima da un passante e poi arrestato da un poliziotto fuori servizio. È l’epilogo del concitato colpo, tentato ieri pomeriggio a Milano da un cileno di 40 anni. https:www.ilgiorno.itvideomilano-ladro-bloccato-in-corso-matteotti-e-aggredito-dai-passanti-vehxntft La dinamica. Secondo la prima ricostruzione, poco prima delle 14 di ieri, martedì 14 luglio, la vittima di 38 anni si trovava a "Casa Sorbillo", seduta al tavolo del ristorante. Il malvivente ha urtato la sua sedia, facendo cadere la borsa della turista che era lì appesa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Turista americana derubata del portafoglio Chanel. Passante eroe rincorre e blocca il ladro, aggredito e insultato in centro a Milano

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