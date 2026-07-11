Milano turista americano rapinato dell' orologio da 50 mila euro in via Senato | rincorre il ladro e lo fa arrestare dalla polizia

Un turista americano è stato rapinato di un orologio del valore di 50 mila euro in via Senato a Milano. Dopo aver subito il furto mentre tornava verso l’hotel, ha inseguito il ladro, un uomo di 29 anni di origini belghe, e lo ha fermato poco dopo. La polizia è intervenuta e ha arrestato il sospettato. L’orologio, un modello Audemars Piguet, è stato recuperato.

Il gesto fulmineo. La rapina sulla strada di ritorno verso l’hotel. Poi la fuga, con un prezioso orologio marca Audemars Piguet da 50 mila euro. Ma la corsa del ladro, un 29enne originario del Belgio, dura poche centinaia di metri. Lungo via Senato, nel centro di Milano, dov’è avvenuto il colpo poco dopo la mezzanotte tra venerdì e sabato 11 luglio, ci sono i motociclisti della questura proprio per un servizio di controllo anti rapine. La loro attenzione viene richiamata dalla vittima, un americano di 32 anni, che insieme alla compagna, una coetanea anche lei nata negli Usa, sta rincorrendo il rapinatore. Indicano agli agenti chi sia l’uomo da bloccare. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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