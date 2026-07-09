Francesco Toldo eroe in centro a Milano | insegue e blocca un ladro di biciclette

Da internews24.com 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ex portiere di calcio ha inseguito e bloccato un ladro di biciclette nel centro di Milano. L’uomo, noto per aver giocato in serie A e in nazionale, ha agito prontamente dopo aver visto il furto. Ha inseguito il ladro a piedi e lo ha fermato in strada, impedendo che scappasse con la refurtiva. L’intervento si è concluso con il fermo del sospetto, che è stato affidato alle forze dell’ordine.

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di Francesco Aliperta Toldo, l’ex portiere dell’Inter protagonista di un intervento provvidenziale: insegue e blocca un ladro in centro a Milano. Grande coraggio e prontezza di riflessi per Francesco Toldo, ex numero uno dell’ Inter e della Nazionale italiana, oggi responsabile del progetto Inter Legends. L’ex portiere è intervenuto nel pieno centro di Milano, in via Agnello, per sventare il furto di una bicicletta. Stando a quanto riferito dall’Ansa, tutto è accaduto poco prima delle 20:00, mentre Toldo stava parcheggiando il suo scooter. L’ex giocatore ha notato un ragazzo che inseguiva disperatamente un coetaneo in sella a una bici e, intuendo la situazione, ha fermato il giovane derubato per avere conferma dell’accaduto. 🔗 Leggi su Internews24.com

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