Turista americana derubata a Milano passante insegue e blocca il ladro | 40enne finisce in manette

Da fanpage.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una turista americana è stata derubata del portafoglio all’interno di un ristorante a Milano. Un passante ha inseguito e bloccato l’uomo di 40 anni che aveva sottratto il suo oggetto. La polizia ha arrestato il sospetto sul posto.

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Una turista americana è stata derubata del suo portafoglio in un ristorante a Milano da un uomo di 40 anni. Il malvivente è stato inseguito da un passante, che lo ha bloccato e fatto arrestare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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