Efficienza energetica e carichi AI | le nuove sfide delle infrastrutture dati

Secondo i dati dell'International Energy Agency, il consumo di energia dei data center sta crescendo rapidamente e si prevede che supererà i 1.000 TWh nei prossimi anni. Questa crescita è legata all'aumento delle attività legate all'intelligenza artificiale e alla richiesta di infrastrutture più efficienti. Le aziende e gli operatori del settore devono affrontare nuove sfide per garantire un uso più sostenibile dell'energia nelle reti di dati.

(Adnkronos) – Secondo i dati dell'International Energy Agency (IEA), il consumo elettrico dei data center è destinato a superare i 1.000 terawattora entro il 2026, una cifra paragonabile al fabbisogno annuo di una nazione industrializzata. L'evoluzione delle piattaforme di archiviazione dati si sta concentrando sulla riduzione dei requisiti di raffreddamento e alimentazione. Il recente report.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Breaking the Von Neumann Bottleneck: Coin-Cell AI with GPX10 | Edge AI Taipei 2025 Talk Notizie correlate Geopolitica e crisi energetica: le nuove sfide del potere globaleIl controllo delle risorse energetiche non è più una semplice questione di bilancio, ma il nuovo baricentro su cui si misura la sovranità degli Stati. Sant'Anna, tatto artificiale ed efficienza energetica come nuove frontiere per l’IAPisa, 11 marzo 2026 - Il futuro dell’intelligenza artificiale non dipenderà solo da quanto sarà ‘intelligente’ e in grado di elaborare dati, ma anche... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Efficienza energetica nella GDO: strategie per la competitività; Serve una nuova era di efficienza energetica per far fronte alle esigenze dell’AI; Le Torri MAIRE: il Gruppo rinnova la sua casa simbolo nel Business District di Milano; Facciata ventilata: efficienza energetica, design e riqualificazione del costruito. Efficienza energetica e carichi AI: le nuove sfide delle infrastrutture datiIl Sustainability Report 2025 di Hitachi Vantara traccia la rotta verso data center sostenibili, riducendo i consumi energetici per l'Hybrid Cloud e l'AI ... adnkronos.com Serve una nuova era di efficienza energetica per far fronte alle esigenze dell’AIUna singola GPU moderna consuma quotidianamente tanta energia quanto una casa standard di quattro persone in molte parti del mondo. efficienza energetica ... bitmat.it Limitare gli sprechi d’acqua calda e migliorare l’efficienza energetica, ecco come ridurre il consumo: - facebook.com facebook Gli italiani riscoprono la casa: più comfort, efficienza energetica e AI x.com