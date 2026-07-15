Tsitsipas e Ruud sorprendono i passanti | il palleggio da un balcone all’altro show nel centro di Gstaad | Video

Da ilfattoquotidiano.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Passeggiando nel centro di Gstaad, alcuni passanti hanno assistito a uno spettacolo insolito: due tennisti, Tsitsipas e Ruud, si sono sfidati in un palleggio tra due balconi. La pallina da tennis attraversava l’aria tra le facciate degli edifici, creando un breve show nel cuore della località alpina. Un video mostra il momento in cui la palla si spostava da una parte all’altra, attirando l’attenzione di chi passava.

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Chi stava facendo una passeggiata nel centro di Gstaad, piccolo gioiellino sulle alpi svizzere nel Cantone di Berna, a un certo punto alzando la testa ha visto una pallina da tennis volare da una parte all’altra. Affacciati a due balconi, niente meno che Casper Ruud e Stefanos Tsitsipas: i due tennisti si sono esibiti in un palleggio ad alto coefficiente di difficoltà. Il video girato da un tifoso e pubblicato sui social è subito diventato virale. La stravagante iniziativa è andata in scena alla vigilia del debutto di Ruud e di Tsitsipas all’ ATP 250 di Gstaad, uno dei tornei su terra rossa che tradizionalmente spezzano la stagione del tennis, fra l’erba di Wimbledon e l’inizio dei tornei sul cemento americano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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