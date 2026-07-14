Cose mai viste in Svizzera | Tsitsipas e Ruud giocano a tennis dal balcone!
Tsitsipas e Ruud hanno giocato a tennis dal balcone di due appartamenti vicini in Svizzera, scambiandosi colpi attraverso la rete. La partita si è svolta con scambi continui tra i due giocatori, che si sono trovati a condividere un campo improvvisato all'aperto. Le immagini mostrano i due atleti impegnati in un confronto diretto, con colpi che attraversano la distanza tra i balconi. La scena si è svolta senza un campo tradizionale, creando una situazione insolita e visivamente curiosa.
Una serie di scambi incredibile da un appartamento all'altro tra Stefanos Tsitsipas e Casper Ruud in Svizzera. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
Notizie e thread social correlati
“Cose mai viste”: alla Biblioteca Angelo Mai il dietro le quinte delle grandi mostre d’arteAlla Biblioteca Angelo Mai si svolge una mostra intitolata “Cose mai viste” che si concentra sul processo di creazione delle grandi esposizioni...
Leggi anche: Lonato del Garda: Cose mai viste. Mostra mercato della creatività
Temi più discussi: Fuori orario. Cose (mai) viste - Fuori Orario. Cose (mai) viste - in diretta su Rai 3 19/07/2026 alle 02:25; A Fuori Orario cose (mai) viste su Rai3 arrivano Wanted e Desert Suite; La stagione 3 di Fallout avrà nuove cose mai viste nei videogiochi; La delusione di un passeggero Oltre 80 minuti in coda ai passaporti. Mai più all'aeroporto di Rimini.
Toscana, dalla A al cuore.. . Il Duomo di Siena. Una delle cose più belle mai viste. L'arrivo, l'attesa, simpatici turisti con una freccia in testa e lui...il libro di marmo ...il più bello,grande e magnifico che mai fusse stato fatto. (prima parte) #sienamcp #siena #du facebook
Sono settimane che I Will Find You, in italiano tradotto come Ovunque tu sia, è al primo posto delle serie tv più viste su Netflix in Italia. È evidente che c'è qualcosa, in questa storia, che piace, che cattura l'attenzione del pubblico e che riesce ad alimentare il pa x.com
Morata: Al Milan cose mai viste in carriera. Prima di diventare un problema ho preferito andare viaSono successe tante cose, alcune molto veloci, troppo veloci, complicate da gestire per me, però alla fine sono contento. Dal ritiro della Spagna Alvaro Morata si racconta alle pagine de La Gazzetta ... sportmediaset.mediaset.it
A Fuori Orario cose (mai) viste su Rai3 arrivano Wanted e Desert SuiteDomani e domenica 12 luglio Rai 3, Fuori Orario cose (mai) viste, l'appuntamento notturno con il cinema d'autore di Rai Cultura, presenta in prima visione tv Wanted e Desert Suite, gli ultimi due lavo ... ansa.it