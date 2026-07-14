Cose mai viste in Svizzera | Tsitsipas e Ruud giocano a tennis dal balcone!

Da video.gazzetta.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tsitsipas e Ruud hanno giocato a tennis dal balcone di due appartamenti vicini in Svizzera, scambiandosi colpi attraverso la rete. La partita si è svolta con scambi continui tra i due giocatori, che si sono trovati a condividere un campo improvvisato all'aperto. Le immagini mostrano i due atleti impegnati in un confronto diretto, con colpi che attraversano la distanza tra i balconi. La scena si è svolta senza un campo tradizionale, creando una situazione insolita e visivamente curiosa.

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Una serie di scambi incredibile da un appartamento all'altro tra Stefanos Tsitsipas e Casper Ruud in Svizzera. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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