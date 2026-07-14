Il prezzo del greggio sui mercati internazionali è aumentato a causa della ripresa delle ostilità tra Stati Uniti e Iran. Questa escalation ha portato a un incremento dei costi dei carburanti, influendo sui prezzi alla pompa in Italia. La situazione ha annullato i ribassi registrati negli ultimi mesi.

Con la ripresa delle ostilità tra Stati Uniti e Iran, vola il prezzo del greggio sui mercati internazionali, traducendosi nell’ennesima stangata per gli automobilisti italiani. Anche questa mattina continuano a salire le quotazioni del petrolio, con il Brent sopra gli 86 dollari al barile, a 86,14 dollari (+3,41%), e il WTI a 80,80 dollari (+3,40%). Numeri che dimostrano come i mercati siano ormai convinti che lo Stretto di Hormuz non tornerà presto alla normalità. Quel che è certo è che, con gli ultimi rialzi superiori al 10%, registrati da quando sono iniziati i nuovi attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran, è stato cancellato un mese di ribassi del prezzo del petrolio. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - L’escalation tra Stati Uniti e Iran fa volare i prezzi dei carburanti e divora il mese di ribassi

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