Dopo l’abbattimento di un elicottero Apache da parte delle forze iraniane, gli Stati Uniti hanno risposto con una serie di raid. Le operazioni sono state condotte contro obiettivi militari lungo la costa meridionale dell’Iran. La tensione tra i due paesi si è intensificata con accuse incrociate, senza ulteriori dettagli sui danni o sulle vittime. La situazione nel Golfo Persico resta molto tesa.

Nuova e pericolosa escalation militare tra Iran e Stati Uniti nel Golfo Persico. Dopo l’abbattimento di un elicottero Apache americano da parte delle forze dei pasdaran, Washington ha lanciato una serie di raid di rappresaglia contro obiettivi militari iraniani lungo la costa meridionale del Paese. Teheran ha risposto con attacchi missilistici e droni contro basi statunitensi nella regione, alimentando i timori di un allargamento del conflitto in Medio Oriente. L’amministrazione americana ha definito i bombardamenti una misura di “autodifesa”, richiamando la stessa motivazione utilizzata per giustificare le operazioni militari condotte nei giorni precedenti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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© Laprimapagina.it - Escalation tra Iran e Stati Uniti: missili, raid e accuse incrociate dopo l’abbattimento di un elicottero Apache

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