L’ex sindaco di New York si emoziona a Napoli | De Blasio in lacrime davanti al murale dedicato ai suoi nonni

Da anteprima24.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’ex sindaco di New York si è commosso davanti a un murale dedicato ai suoi nonni a Napoli, piangendo mentre osservava l’opera. La scena si è svolta nel centro cittadino, dove il politico ha interagito con i presenti, visibilmente emozionato. Nessun altro dettaglio è stato reso noto.

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Tempo di lettura: 2 minuti Lacrime napoletane, è il caso di dirlo, per l’ ex sindaco di New York Bill De Blasio che ha visitato nel porto partenopeo il grande murale che ritrae i volti degli emigranti partiti il secolo scorso per l’America, tra i quali quelli di Giovanni De Blasio e Anna Briganti, i suoi nonni paterni. Tutte le persone presenti sull’opera, realizzata dall’artista Vittorio Valiante utilizzando antiche foto, sono realmente esistite e hanno intrapreso dal porto di Napoli il viaggio per New York in cerca di un futuro migliore. Ad accompagnarlo nella visita gli ideatori e promotori del progetto, Germana Valentini e Francesco Andoli, insieme al presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Eliseo Cuccaro e l’ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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