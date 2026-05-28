Perugia l' evento del Partito Democratico | sul palco Elly Schlein Vittoria Ferdinandi e Bill De Blasio ex sindaco di New York
Sul palco dell’evento del Partito Democratico a Perugia sono intervenuti Elly Schlein, Vittoria Ferdinandi e Bill De Blasio, ex sindaco di New York. La manifestazione è stata descritta come un’occasione di scambio di idee e buone pratiche tra rappresentanti della politica internazionale, nazionale e locale. L’obiettivo dichiarato è stato quello di creare un momento simbolico e contenutistico di confronto tra i partecipanti.
“Sarà un momento di alto valore simbolico e contenutistico, uno scambio di idee e buone pratiche tra protagonisti della scena politica internazionale, nazionale e locale”.Il Partito Democratico descrive così l’appuntamento di sabato 30 maggio alle 17 in piazza del Melo, a Perugia. Sul palco la. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Notizie e thread social correlati
Giuseppe Conte, schiaffone a Elly Schlein: il Partito democratico trema seriamenteUn nuovo scontro si è verificato nel panorama politico tra Giuseppe Conte e Elly Schlein, con il primo che ha rivolto un commento duro nei confronti...
L'abbraccio sul palco tra Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli durante festa vittoria No – Il videoDurante una festa di vittoria, quattro politici sono stati ripresi mentre si abbracciavano sul palco.
Temi più discussi: Le strategie del Partito democratico: Andare oltre i cinquemila iscritti; V municipio, Caliste lancia la lista civica: Valigia vuota da riempire con i cittadini; Schlein a Lecco a due giorni dal voto: Mauro, hai fatto tutte le cose che avevi promesso; Comunali: il PD lancia la campagna per il Lepore-bis.
Sarah Bistocchi. 88 folli · La stella. Ieri in Sala della Partecipazione tanti giovani per la presentazione di Cantieri Culturali, l’evento organizzato dall’associazione ‘Fuori dalle scatole’, che dopo il debutto di domenica scorsa a Villa Colle del Cardinale, si terrà sa facebook
Presentato il Manifesto femministaPERUGIA – Da Perugia arriva il Manifesto femminista e transfemminista, promosso dalla segreteria comunale del Partito Democratico di Perugia. L’iniziativa ha rappresentato un momento di confronto ... lanazione.it
Schlein sarà a Perugia per il no al referendum sulla giustiziaFa tappa a Perugia il tour per la campagna referendaria della segretaria nazionale del Partito democratico, Elly Schlein, che sarà in Umbria sabato 21 febbraio, al Teatro Pavone di Perugia, a partire ... ansa.it