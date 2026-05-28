Perugia l' evento del Partito Democratico | sul palco Elly Schlein Vittoria Ferdinandi e Bill De Blasio ex sindaco di New York

Notizia in breve

Sul palco dell’evento del Partito Democratico a Perugia sono intervenuti Elly Schlein, Vittoria Ferdinandi e Bill De Blasio, ex sindaco di New York. La manifestazione è stata descritta come un’occasione di scambio di idee e buone pratiche tra rappresentanti della politica internazionale, nazionale e locale. L’obiettivo dichiarato è stato quello di creare un momento simbolico e contenutistico di confronto tra i partecipanti.