Trump in una bara | il nuovo murale choc di Teheran con la scritta Lo uccideremo

A Teheran, un nuovo murale raffigura il presidente statunitense in una bara, con la scritta “Lo uccideremo”. L’opera è stata inaugurata in Piazza Enghelab e le immagini sono state diffuse dai media locali e da Iran International.

Roma, 15 luglio 2026 – Il presidente Donald Trump dentro una bara. È quanto raffigura un nuovo murale inaugurato a Teheran, in Piazza Enghelab, come mostrano le immagini pubblicate dai media iraniani e secondo quanto riferisce Iran International. Nel murale, il tycoon viene ritratto a all'interno di una feretro avvolto nella bandiera statunitense, con la scritta "Uccideremo Trump". Gli appelli alla vendetta. Non si tratta di un’opera isolata. Nelle piazze centrali e vicino ai siti strategici, i murales contro gli Stati Uniti a Teheran rappresentano una forma capillare di propaganda di stato. Opere aggiornate o preparate ex novo in base alle questioni tensioni del momento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Un nuovo murale raffigurante il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una bara è stato inaugurato a Teheran, in Piazza Enghelab, secondo le immagini pubblicate dai media iraniani. Lo riporta Iran International. Il murale ritrae il tycoon all'interno x.com

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