Choc a Stornara scritta misogina imbratta il murale | Le femmine devono morire
A Stornara un murale è stato vandalizzato con una scritta offensiva e misogina che recita: “Le femmine devono morire”. L'atto di imbrattamento è stato segnalato da persone del luogo e si sta cercando di identificare l'autore o gli autori dell'atto. La scritta è apparsa su un murale di arte pubblica, e le forze dell'ordine stanno esaminando le immagini di videosorveglianza della zona. Nessuna persona è stata ancora fermata o identificata in relazione a quanto accaduto.
Choc a Stornara, dove un anonimo ha imbrattato un murale con la scritta d'odio e misognia: “Le femmine devono morire”.A denunciare l'accaduto è il sindaco del paesino dei Cinque Reali Siti, Roberto Nigro: “I murales sono il simbolo della nuova identità di Stornara. Grazie a queste opere d’arte. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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