Choc a Stornara scritta misogina imbratta il murale | Le femmine devono morire

Da foggiatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Stornara un murale è stato vandalizzato con una scritta offensiva e misogina che recita: “Le femmine devono morire”. L'atto di imbrattamento è stato segnalato da persone del luogo e si sta cercando di identificare l'autore o gli autori dell'atto. La scritta è apparsa su un murale di arte pubblica, e le forze dell'ordine stanno esaminando le immagini di videosorveglianza della zona. Nessuna persona è stata ancora fermata o identificata in relazione a quanto accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Choc a Stornara, dove un anonimo ha imbrattato un murale con la scritta d'odio e misognia: “Le femmine devono morire”.A denunciare l'accaduto è il sindaco del paesino dei Cinque Reali Siti, Roberto Nigro: “I murales sono il simbolo della nuova identità di Stornara. Grazie a queste opere d’arte. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Solo le femmine possono allenare le femmine: le strambe quote rosa della Fifa

Choc a Stornara, sbalzato dal monopattino da un cavo teso in strada: "Il vostro 'scherzo' poteva uccidermi"Ignoti tendono un filo della corrente da un capo all'altro della strada e un uomo in monopattino, imbattendosi contro l'invisibile ostacolo, è stato...

Scritta choc. Ora la denuncia dei genitoriGROSSETOSono iniziate le indagini per capire quella scritta chi può averla fatta. Una scritta con il nome di una ragazzina di 12 anni e la frase ‘ti stupro’, accompagnata da una svastica e da ... lanazione.it

Spara a Giorgia, scritta choc contro Meloni a Porto Recanati/ Minaccia alla democrazia, ma sinistra taceSpara a Giorgia, a Porto Recanati compare scritta choc contro la premier: indagano Digos e carabinieri. FdI: Minaccia alla democrazia. La sinistra tace Mentre la Digos e la Questura di Macerata ... ilsussidiario.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web