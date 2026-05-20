Choc a Stornara scritta misogina imbratta il murale | Le femmine devono morire

A Stornara un murale è stato vandalizzato con una scritta offensiva e misogina che recita: “Le femmine devono morire”. L'atto di imbrattamento è stato segnalato da persone del luogo e si sta cercando di identificare l'autore o gli autori dell'atto. La scritta è apparsa su un murale di arte pubblica, e le forze dell'ordine stanno esaminando le immagini di videosorveglianza della zona. Nessuna persona è stata ancora fermata o identificata in relazione a quanto accaduto.

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