Gli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement devono sospendere i controlli stradali dopo tre decessi in una settimana in Maine, Texas e Florida. Le morti sono state collegate a operazioni di controllo sull’immigrazione illegale. L’ordine di Trump prevede che le attività di fermo e identificazione siano temporaneamente fermate, per limitare incidenti legati a queste operazioni. La decisione riguarda le attività di ICE nelle strade di diversi stati.

Tre morti in una settimana legati ai controlli sull’ immigrazione illegale dell’ Ice sono troppi, anche per l’amministrazione Trump. E così è arrivato l’ordine: gli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement dovranno mettere un freno ai controlli su strada. La decisione arriva in seguito a due sparatorie e un incidente mortale. Lunedì a Biddeford, nel Maine, un agente ha ucciso a colpi di pistola un cittadino colombiano: la vittima si chiamava Johan Sebastián Durán Guerrero. Secondo la versione fornita dall’Ice, una squadra di agenti stava monitorando una abitazione in seguito alla ricerca di una persona con un ordine di espulsione definitivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Trump costretto a mettere un freno all’Ice: sospesi i fermi stradali dopo la morte di tre persone in Maine, Texas e Florida

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