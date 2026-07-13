Un agente dell’Ice ha ucciso un uomo a Biddeford, nel Maine. Pochi giorni prima, un muratore messicano è stato colpito a morte a Houston, in Texas. La vittima di Houston viveva negli Stati Uniti da 30 anni. L’agente dell’Ice è già coinvolto in altri casi di violenza, tra cui l’uccisione di due persone a Minneapolis.

Una settimana fa l’uccisione di un muratore messicano a Houston, Texas, che da 30 anni viveva negli Stati Uniti. E oggi, di nuovo, un agente federale dell’Ice – la polizia anti-immigrati nota per la sua brutalità e per avere ucciso Renee Nicole Good e Alex Pretti a Minneapolis – ha colpito a morte un uomo a Biddeford, nel Maine. Una persona è rimasta uccisa. L’Ice è coinvolta. La polizia e il dipartimento di pubblica sicurezza sono attualmente sul posto e si attende l’intervento dell’Fbi per le indagini”, ha scritto su Facebook Ryan Fecteau, lo speaker della Camera statale. La polizia di Biddeford si è limitata a dire che nella zona si è verificato un “incidente che ha coinvolto le forze dell’ordine”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Agente dell’Ice uccide un uomo nel Maine. Pochi giorni fa un muratore messicano colpito a morte in Texas

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Stati Uniti, agenti Ice uccidono un uomo a Minneapolis: vittima era 37enne americano

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