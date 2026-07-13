Un uomo è stato ucciso nel Maine, con agenti dell’ICE coinvolti, secondo quanto riferito. Si tratta del secondo episodio in pochi giorni, dopo un caso simile avvenuto a Houston. Le autorità non hanno comunicato dettagli sull’accaduto né sulle circostanze della sparatoria. La polizia sta conducendo le indagini e non sono stati ancora resi noti eventuali arresti o motivazioni. La notizia ha suscitato attenzione nelle comunità locali e tra gli operatori di giustizia.

Boston, 13 luglio 2026 – È successo ancora, stavolta nel Maine. Pochi giorni dopo il caso di Houston, un uomo è stato ucciso negli Usa, sembra per mano dell’ Ice, l’agenzia federale di polizia doganale e di controllo degli immigrati. I fatti sono ancora tutti da ricostruire. “Una persona è rimasta uccisa a Biddeford. L'Ice è coinvolta – scrive su Facebook Ryan Fecteau, lo speaker della Camera statale –. La polizia e il dipartimento di pubblica sicurezza sono attualmente sul posto e si attende l'intervento dell'Fbi per le indagini”. La polizia di Biddeford, cittadina di 21.000 abitanti, 24 chilometri a sud di Portland e 145 chilometri a nord di Boston, si è limitata a dire che nella zona si è verificato un "incidente che ha coinvolto le forze dell'ordine". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Uomo ucciso nel Maine, “coinvolti agenti dell’Ice”. Secondo caso in pochi giorni dopo Houston

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