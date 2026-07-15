Trump ci ripensa | niente tariffa su Hormuz

Il presidente ha annunciato che non applicherà più la tariffa su Hormuz, sostituendola con accordi commerciali con i paesi del Golfo. Oltre a questa decisione, gli Stati Uniti hanno autorizzato l’intervento militare saudita contro i ribelli Huthi in Yemen. La proposta di blocco navale su Teheran rimane in vigore, ma la modifica delle misure economiche rappresenta un cambiamento nelle strategie adottate.

Oltre al blocco navale su Teheran, il tycoon annuncia che la tassa di rimborso sarà sostituita da «accordi commerciali» con il Golfo. Si allarga il fronte del conflitto: secondo Axios, Washington ha dato il via libera all’intervento saudita contro gli Huthi in Yemen. La diplomazia tra Washington e Teheran sembra ormai collassata. Donald Trump ha inviato una lettera al Congresso degli Stati Uniti per notificare ufficialmente che la guerra all’Iran è ricominciata. In tutto questo, ieri mattina, Centcom ha sferrato nuovi attacchi contro il regime khomeinista, poco dopo che l’inquilino della Casa Bianca aveva annunciato la reimposizione del blocco navale ai porti della Repubblica islamica. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Trump Says Iran Should Not Be Charging for Hormuz Passage

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I tagli fiscali di Trump che beneficiano principalmente i ricchi non scadono. I suoi vantaggi finanziari per la classe media e per chi è sotto non scadono. Se pensasse davvero che questi programmi fossero utili e stessero aiutando le persone, lui e il Congresso reddit