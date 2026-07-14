Hormuz Trump ci ripensa | Stretto aperto non imporrò tariffe Ma l’Iran continua a colpire le navi

Da quotidiano.net 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nelle ultime ore, l’ex presidente statunitense ha dichiarato che lo stretto di Hormuz rimarrà aperto e che non saranno applicate tariffe. Questa posizione si contrappone alla precedente comunicazione di voler imporre un pedaggio del 20% sulla navigazione nella zona. Nel frattempo, l’Iran continua a colpire le navi che attraversano lo stretto, senza modificare le proprie azioni.

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Roma, 14 luglio 2026 – Altro giro, altro regalo. Ad appena 24 ore dall’annuncio dell’introduzione di un pedaggio del 20%, Donald Trump ci ha già ripensato. E, mentre nel Golfo continuano attacchi e bombardamenti che fanno temere un’escalation, il numero uno della Casa Bianca si è lasciato andare a previsioni a un aggiornamento sullo Stretto di Hormuz. https:www.quotidiano.netvideoin-vistatrump-guerra-in-iran-procede-molto-rapidamente-stanotte-li-attaccheremo-b3c9zamg Il dietrofront di Trump. “Nessuno dovrebbe essere in grado di chiedere un compenso per lo Stretto di Hormuz o per qualsiasi altro Stretto” ha dichiarato il tycoon, improvvisamente votato al rispetto del diritto internazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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