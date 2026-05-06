Trump ci ripensa | sospensione del Project Freedom a Hormuz Nave francese colpita nello Stretto la Cina | Stop alle ostilità

Il governo ha deciso di sospendere temporaneamente il Project Freedom nello Stretto di Hormuz, dopo che una nave francese è stata colpita in quella zona. La Cina ha chiesto di fermare le ostilità. La decisione è stata annunciata in risposta a richieste di diversi Paesi, tra cui il Pakistan, che hanno espresso preoccupazione per le tensioni crescenti nella regione. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora fornito dettagli sulle motivazioni precise della sospensione.

Trump sospende il Project Freedom. "Su richiesta del Pakistan e di altri Paesi, in considerazione del formidabile successo militare conseguito durante la campagna contro l'Iran e, inoltre, del fatto che sono stati compiuti grandi progressi verso un accordo completo e definitivo con i rappresentanti iraniani, abbiamo concordato reciprocamente che, pur rimanendo il blocco pienamente in vigore ed efficace, il Project Freedom (il transito delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz) sarà sospeso per un breve periodo, al fine di verificare se l'accordo possa essere finalizzato e sottoscritto". Lo scrive il presidente Usa su Truth. Rubio: 'Project Freedom è difensiva, se sparano per primi risponderemo' "E' chiaro e che tutti comprendano che questa non è un'operazione offensiva.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Trump ci ripensa: sospensione del Project Freedom a Hormuz. Nave francese colpita nello Stretto, la Cina: "Stop alle ostilità" Notizie correlate Leggi anche: Iran: Trump annuncia sospensione Project Freedom per Stretto di Hormuz Leggi anche: Iran, la diretta. Navi Usa nello Stretto “pronte all’attacco". Poi Trump annuncia la sospensione del Project Freedom