Il presidente degli Stati Uniti ha comunicato il sospensione dell’attacco militare contro l’Iran previsto per oggi, decidendo di fermare le operazioni su richiesta dei Paesi del Golfo. Secondo quanto dichiarato, i negoziati tra le parti sono ancora in corso e considerati seri, ma il governo statunitense si dice pronto a intervenire con azioni militari nel caso di ulteriori escalation. La decisione arriva in un momento di tensione crescente nella regione, con il rischio di un conflitto aperto che si mantiene sullo sfondo.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato il congelamento dell’attacco militare contro l’Iran programmato per oggi. La decisione, comunicata ieri sera sulla sua piattaforma social Truth e confermata ai giornalisti riuniti alla Casa bianca, è giunta in risposta a una specifica richiesta avanzata dai governi di Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. I mediatori regionali, secondo Trump, si mostrano ottimisti sulle prospettive di un’intesa e i negoziati per porre fine alla guerra stanno diventando più “seri”, prospettando uno sviluppo positivo e accettabile per gli Stati Uniti e i loro alleati in Medio Oriente. L’attacco di oggi era stato pianificato da Trump dopo aver ricevuto una lista di opzioni dai suoi consiglieri militari, a causa della crescente frustrazione per il ritmo altalenante delle trattative. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Trump sospende l’attacco Usa all’Iran su richiesta dei Paesi del Golfo: “I negoziati sono seri ma siamo pronti a colpire”

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