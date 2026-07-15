Il Pentagono sta considerando nuovi attacchi contro l’Iran, secondo quanto riferito. Donald Trump ha dichiarato a Fox News di valutare anche un’operazione di terra. Dopo la ripresa dei bombardamenti americani nella regione, si parla di un possibile aumento delle azioni militari. Non sono stati forniti dettagli sui piani specifici o sui tempi di eventuali operazioni. Le decisioni sono ancora in fase di studio e valutazione.

Dopo la ripresa dei bombardamenti americani contro l’Iran, Donald Trump starebbe valutando un’ulteriore intensificazione delle operazioni militari. Proprio per questo il presidente degli Stati Uniti ha riunito il Consiglio per la sicurezza nazionale nella Situation Room della Casa Bianca, per valutare tutte le opzioni militari a sua disposizione contro il regime iraniano guidato da Mojtaba Khamenei. Una riunione ad alta tensione durante la quale, secondo quanto riportano i media americani, Donald Trump avrebbe discusso anche dell’eventualità di un’operazione terrestre. A dirlo è stato lo stesso tycoon nel corso di un’intervista a Fox News, nella quale, rispondendo a una domanda sul possibile invio di soldati in Iran, ha tagliato corto: “ Non direi di no se la ritenessi appropriata. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - Trump alza la posta: il Pentagono studia nuovi attacchi contro l’Iran. E il tycoon a Fox News afferma di stare valutando perfino “un’operazione di terra”

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