Telefonata ad alta tensione tra Trump e Netanyahu sull’Iran La Cnn rivela | Bibi voleva convincere il tycoon a lanciare nuovi attacchi ma Donald ha detto no facendo infuriare il leader di Israele

Martedì sera si è svolta una telefonata tra l'ex presidente degli Stati Uniti e il primo ministro israeliano, durante la quale si sono discussi temi riguardanti l’Iran. Secondo quanto riferito dalla Cnn, il leader israeliano avrebbe cercato di convincere l’ex presidente a compiere nuovi attacchi militari contro obiettivi iraniani, ma quest’ultimo avrebbe rifiutato, provocando la reazione infastidita di Netanyahu. Dopo un lungo periodo di silenzio, sono emersi nuovi dettagli su questa comunicazione.

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Dopo un lungo silenzio, emergono nuovi dettagli sull’accesa telefonata di martedì sera tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Già nelle ore immediatamente successive all’incontro, i media americani parlavano di una conversazione “lunga e drammatica”, incentrata su come procedere nei confronti dell’Iran. La novità, secondo quanto riferiscono fonti ben informate alla CNN, è che i due leader “avrebbero tentato di trovare una posizione comune”, senza però riuscirci. Anzi, secondo funzionari statunitensi, il colloquio si sarebbe concluso con il premier israeliano letteralmente “furioso”. Il motivo sarebbe il cambio di posizione del tycoon, che si sarebbe mostrato contrario alla ripresa delle ostilità contro Teheran, smentendo di fatto quanto sostenuto appena domenica scorsa in un’altra telefonata con Netanyahu. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Telefonata ad alta tensione tra Trump e Netanyahu sull’Iran. La Cnn rivela: Bibi voleva convincere il tycoon a lanciare nuovi attacchi, ma Donald ha detto no facendo “infuriare” il leader di Israele ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Donald Trump and Benjamin Netanyahu appear at a celebration illuminated by spectacular fireworks Sullo stesso argomento Medio Oriente, Cnn: "L'Iran dovrebbe rispondere oggi alla proposta Usa". Telefonata Trump-Netanyahu Secondo i media Usa, oggi l'Iran risponderà alla bozza d'intesa americana: 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro per negoziati... Iran, telefonata Trump-Netanyahu: sul tavolo la possibile ripresa degli attacchiColloquio di oltre mezz’ora tra il presidente Trump e il premier israeliano Netanyahu.