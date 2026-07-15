Trova il figlio morto dopo un malore in casa a Maracalagonis e si sente male deceduta anche la madre
Un uomo di 59 anni e sua madre di 86 anni sono stati trovati morti in una casa nel Cagliaritano. Secondo i rilievi dei Carabinieri, si ipotizza che l’uomo sia morto improvvisamente a causa di un malore, e che la madre, trovandolo senza vita, sia deceduta poco dopo, probabilmente per lo shock. La coppia è stata trovata senza vita all’interno dell’abitazione.
Una madre di 86 anni e il figlio di 59 sono stati trovati morti in casa a Maracalagonis, nel Cagliaritano. Secondo i rilievi dei Carabinieri, l’ipotesi più accreditata è quella di un tragico doppio malore: l’uomo sarebbe morto per un malore improvviso e la donna, trovandolo ormai privo di vita, sarebbe stata stroncata dallo shock. Sui corpi non ci sono segni di violenza. Maracalagonis: madre trova il figlio morto e ha un malore La ricostruzione della tragedia Gli accertamenti dei Carabinieri e l'ispezione del medico legale Maracalagonis: madre trova il figlio morto e ha un malore Nella tarda mattina di oggi, mercoledì 15 luglio 2026, una terribile tragedia familiare è stata scoperta all’interno di un’abitazione in via San Giovanni a Maracalagonis, comune della città metropolitana di Cagliari. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Rivedrò mio figlio I nostri cari in Cielo Cosa succede ai legami familiari oltre la morte
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