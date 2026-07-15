**Cagliari | giallo a Maracalagonis madre e figlio trovati morti in casa**

Da iltempo.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due corpi sono stati trovati all’interno di un’abitazione in via San Giacomo, a Maracalagonis. Si tratta di una donna di 89 anni e di un uomo di 59, entrambi senza vita. La scoperta è stata fatta questa mattina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire le cause del decesso. Non ci sono altri persone coinvolte.

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Cagliari, 15 lug. (Adnkronos) - E' giallo a Maracalagonis, centro dell'hinterland di Cagliari. I corpi di due persone, madre e figlio di 89 e 59 anni, sono stati trovati morti nella loro abitazione in via San Giacomo. Sul posto sono accorsi i Carabinieri e il 118. Sta giungendo anche il magistrato di turno insieme al medico legale. Il presidente Rocca a Il Tempo: mascherine, se il pasticcio di Zingaretti l'avesse fatto il centrodestra. UNESCO, per la prima volta le Consulte studentesche ai lavori del Comitato di alto livello. Valditara: “Italia protagonista anche per il modello di partecipazione studentesca ai processi decisionali” Alessandro Bertoldi a Come States? — Trump, Nato, Milei e il futuro dell'Occidente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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