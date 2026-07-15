Ingarao e Tassi si sono aggiudicati il memorial Buglioni durante un torneo organizzato dalla Federazione Tennis e Padel, Comitato Marche, ad Osimo. La competizione si è svolta negli ultimi giorni presso la struttura Beach Club Padel Osimo. Entrambi i giocatori hanno vinto le rispettive finali, confermando la loro supremazia sul campo. La manifestazione ha coinvolto diversi atleti locali e regionali, attirando un pubblico numeroso. La giornata si è conclusa con le premiazioni e le congratulazioni degli organizzatori.

Osimo al centro delle attività della Federazione Tennis e Padel, Comitato Marche, negli ultimi giorni. La società locale Beach Club Padel Osimo si è infatti aggiudicata il campionato regionale di padel di serie D disputatosi a San Benedetto del Tronto (servizio sotto) e praticamente negli stessi momenti a Osimo si è giocato il Memorial Gino Buglioni di tennis: un appuntamento ormai classico, tanto da essere giunto alla trentottesima edizione, che non ha certo deluso le attese, a partire dai nomi, prestigiosi, dei vincitori, Alessandro Ingarao e Francesca Tassi, che si sono aggiudicati i singolari maschile e femminile. Oltre 80 gli iscritti al torneo con la novità dell’hospitality gratuita per i giocatori fuori regione, decisa dagli organizzatori dello Junior Osimo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Trionfano Ingarao e Tassi. A loro il memorial Buglioni

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