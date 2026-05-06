Rugby Under 16 | Lyons trionfano al Memorial Mozzani con la difesa

I giovani atleti si sono affrontati in una partita di rugby Under 16 al Memorial Mozzani, terminata con la vittoria della squadra Lyons. La gara si è conclusa con un pareggio sul campo, ma la difesa dei Lyons ha permesso loro di ottenere la vittoria. Tra i giocatori che hanno segnato le mete decisive, alcuni hanno contribuito a mantenere alta la tensione fino al risultato finale.

? Cosa scoprirai Come ha fatto la difesa Lyons a prevalere sul pareggio finale?. Chi sono i giocatori che hanno segnato le mete decisive?. Perché la differenza punti è stata fondamentale per la classifica?. Quale riconoscimento speciale è stato consegnato a Massimo Rossi?.? In Breve Lyons 11 punti e +58 differenza reti, Milano 11 punti e +30.. Cristian Pisano Amatori Union Milano vince premio miglior giocatore di mischia.. Massimo Rossi Lyons riceve premio tecnico intitolato al leggendario Bruno Mozzani.. URPA Alessandria terza con 6 punti, LodiCrema quarta con 0 punti.. I Leoni Under 16 dell’Emilbanca Rugby Lyons hanno conquistato il primo Memorial Bruno Mozzani a Emilbanca, superando l’Amatori Union Milano grazie a una difesa impenetrabile dopo un pareggio finale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rugby Under 16: Lyons trionfano al Memorial Mozzani con la difesa Notizie correlate Incontro: Petrarca Rugby vs Rugby Lyons Piacenza 1963Siamo quasi alle battute finali del Campionato di Rugby Serie A Elite: allo Stadio Memo Geremia si gioca la penultima partita casalinga della regular... Rugby Serie B: Colorno travolge i Lyons con un 56-17 devastanteIl rugby emiliano vive un sabato di netto contrasto tra le forze in campo, con il Rugby Colorno che ha imposto la propria legge sul campo del Centro... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: I leoni Under 16 si aggiudicano il Primo Memorial Bruno Mozzani; Domenica 3 maggio allo Stadio Beltrametti la prima edizione del Memorial Bruno Mozzani; Rugby – Stagione a lieto fine per Sitav Rugby Lyons: sbancata Vicenza all’ultima di campionato; Italia Seven: i convocati Azzurri per il torneo in Corsica. Rugby Giovanile - Lyons, gran vittoria per l'Under 16 che supera Colorno 41 a 28Campionato Interregionale Under 16 – XIV giornata Emilbanca Rugby Lyons v Rugby Colorno 41-28 (12-7) Marcatori: 1 meta Torrisi M, Torelli, Villazzi G, Capelli, Romio, Torrisi S; 4 trasformazioni Villa ... sportpiacenza.it Rugby Serie A Elite - I Lyons chiudono con una vittoria a Vicenza: termina 17 a 20Sitav Rugby Lyons: Via G., Pasini, Waqaicece (65’ Bart-Cobbah), Rodina, Gaetano; Camero (65’ Russo), Via A (65’ Colombo); Moretto ©, Perazzoli, Cisse (46’ Bance); Bottacci (46’ Cemicetti), Cutler; ... sportpiacenza.it Leggi l'articolo - Biella Rugby, weekend intenso per il vivaio: l’Under 18 travolge URPA 59-10 - facebook.com facebook