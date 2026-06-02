savignanese e junior gatteo trionfano nei memorial della pianta

La finale degli Esordienti 2013 nei Memorial della Pianta ha visto la Savignanese sconfiggere la squadra avversaria, mentre lo Junior Gatteo ha battuto l’Edelweiss Jolly. La partita tra Savignanese e la squadra rivale si è conclusa con la vittoria della prima, mentre lo Junior Gatteo ha superato l’Edelweiss Jolly in una sfida che si è conclusa con un risultato favorevole. I dettagli delle partite non sono stati resi noti.

? Punti chiave Chi ha battuto la Savignanese nella finale combattuta degli Esordienti 2013?. Come ha fatto lo Junior Gatteo a superare l'Edelweiss Jolly?. Quali club romagnoli hanno partecipato alla competizione organizzata dalla Pianta Calcio?. Contro quali squadre giocheranno i campioni nei prossimi quadrangolari?.? In Breve Partecipazione di 18 club romagnoli sostenuti dallo sponsor Cabec. Gestione tecnica delle gare affidata ai fischietti del Centro Sportivo Italiano. Premiazioni consegnate dall'assessore allo sport Kevin Bravi. Prossimi quadrangolari contro squadre di Bologna, Cesena e Forlì. La Pianta Calcio celebra il talento giovanile con i tornei Memorial Stefanelli e Mingozzi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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