Incidente sul Gra 35enne travolto e ucciso dopo essersi fermato a soccorrere un altro automobilista

Un incidente mortale si è verificato sul grande raccordo anulare di Roma, dove un uomo di 35 anni è stato investito da un'auto e ha perso la vita. La vittima si era fermata per aiutare un automobilista coinvolto in un incidente autonomo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile salvare l’uomo. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

Tragedia sul grande raccordo anulare di Roma dove un uomo di 35 anni è morto travolto da un’auto dopo essersi fermato a soccorrere un automobilista che aveva avuto un autonomo incidente. Altre tre persone sono rimaste ferite in codice giallo. I fatti si sono verificati intorno alle 5.15 del mattino al chilometro 40 e 700 del Gra, all’altezza dell’uscita Tuscolana. Anche se in quel tratto di strada non sono presenti telecamere secondo quanto ricostruito sarebbero due gli automobilisti che si sono fermati a prestare soccorso alla prima auto, probabilmente ribaltatasi ma senza gravi conseguenze per il conducente. In quel momento una quarta macchina è arrivata travolgendo il 35enne.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Incidente sul Gra, 35enne travolto e ucciso dopo essersi fermato a soccorrere un altro automobilista Notizie correlate Roma: si ferma per soccorrere automobilista, 35enne travolto e ucciso sul Grande raccordo anulareRoma, 3 maggio 2026 - Tragedia sul Grande raccordo anulare di Roma, all'altezza dell'uscita Tuscolana. Roma, tragedia sul Gra: scende per aiutare automobilista e viene travolto da un'auto: muore 35enne, altri 3 feritiTragedia all'alba sul Grande raccordo anulare di Roma, all'altezza dell'uscita Tuscolana. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Roma, incidente sul grande raccordo anulare, tamponamento tra due auto: un morto; Incidente mortale all’alba sul grande raccordo anulare. Viabilità in tilt; Incidente sul Gra: scontro all’alba vicino all’Aurelia, un morto; Incidente Nettuno, scontro tra due moto e un'auto: morto un uomo. Grave il figlio 17enne. Incidente sul Gra all’alba, si ferma a prestare soccorso e viene travolto: morto un 35enneTragico incidente all'alba sul grande raccordo anulare di Roma, con un uomo che è morto mentre altre tre persone sono rimaste ferite anche se non in gravi condizioni. L'impatto è avvenuto intorno alle ... fanpage.it Si ferma per soccorrere un automobilista, 35enne muore investito a RomaTragedia sul Grande raccordo anulare di Roma, all'altezza dell'uscita Tuscolana. Un giovane di 35 anni è morto all'alba travolto da una macchina mentre si era fermato per prestare soccorso a un'auto c ... ansa.it Tragedia sul Grande raccordo anulare di Roma, all'altezza dell'uscita Tuscolana. Un giovane di 35 anni è morto all'alba travolto da una macchina mentre si era fermato per prestare soccorso a un'auto coinvolta in un incidente. Inutili i soccorsi per lui. #ANSA - facebook.com facebook La lezione a Rondine, la corsa in Valdichiana e l'incidente. Arezzo ricorda Zanardi: "Se ne va un campione vero" x.com