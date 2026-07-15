alessandro magnani muore dopo lo scontro con la bici a correggio choc per il cantante paolo belli

Notizia in breve

Un uomo di 41 anni è morto all’ospedale Maggiore di Parma, dopo essere stato coinvolto in un incidente con una bicicletta lungo via Picenardi tra Correggio e Campagnola Emilia. L’incidente è avvenuto lunedì mattina e ha causato ferite gravi all’uomo, che non è riuscito a sopravvivere. La notizia ha suscitato shock tra conoscenti e il cantante Paolo Belli, che ha espresso cordoglio per l’accaduto.