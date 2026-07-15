Alessandro Magnani muore dopo lo scontro con la bici a Correggio choc per il cantante Paolo Belli
Un uomo di 41 anni è morto all’ospedale Maggiore di Parma, dopo essere stato coinvolto in un incidente con una bicicletta lungo via Picenardi tra Correggio e Campagnola Emilia. L’incidente è avvenuto lunedì mattina e ha causato ferite gravi all’uomo, che non è riuscito a sopravvivere. La notizia ha suscitato shock tra conoscenti e il cantante Paolo Belli, che ha espresso cordoglio per l’accaduto.
Il 41enne è deceduto all’ospedale Maggiore di Parma. Non ce l’ha fatta Alessandro Magnani, il 41enne rimasto gravemente ferito nell’ incidente avvenuto nella tarda mattinata di lunedì lungo via Picenardi, nelle campagne tra Correggio e Campagnola Emilia. L’uomo è morto nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Maggiore di Parma, dove era stato ricoverato in condizioni disperate dopo il trasporto in elisoccorso. Nello scontro – come riferito da Il Resto del Carlino – era rimasto coinvolto anche il cantante e conduttore televisivo Paolo Belli, che stava percorrendo la strada in bicicletta. La notizia della morte del 41enne ha profondamente colpito anche l’artista, che fin dai primi momenti successivi all’incidente aveva continuato a chiedere ai soccorritori informazioni sulle sue condizioni. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
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Al Maggiore di Parma il decesso di Alessandro Magnani, classe 1984 di Correggio. Lavorava per una cooperativa. Lunedì l'incidente in via Picenardi facebook