Travolto dal trattore guidato dal figlio Flavio Beltramin muore in ospedale Aveva 75 anni

Da ilgazzettino.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 75 anni è morto in ospedale dopo essere stato investito da un trattore condotto dal figlio in un’azienda agricola a Brugine. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 14 luglio. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi. La vittima è stata trasportata in ospedale, dove è deceduta poco dopo.

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BRUGINE (PADOVA) - Travolto dal trattore guidato dal figlio, Flavio Beltramin muore in ospedale. Aveva 75 anni. Ieri pomeriggio, 14 luglio, si è verificato un incidente sul lavoro in un'azienda agricola di Brugine. L'incidente L'allarme è scattato ieri intorno alle 17. Secondo le prime ricostruzioni, il titolare di un'azienda agricola e di allevamento di Brugine, Flavio Beltramin, è stato investito dal trattore agricolo. Alla guida c'era il figlio, che stava facendo retromarcia impegnato nelle operazioni di carico e scarico di cereali. L'uomo è stato subito soccorso e portato in codice rosso in ospedale a Padova ma le ferite riportate erano troppo gravi: è morto nella tarda serata. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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