Un bambino di 3 anni è morto in Sardegna dopo essere stato investito dal trattore condotto dal padre. Il bambino stava facendo manovra con il trattore quando, durante una retromarcia, è stato travolto e sbalzato a terra. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il bambino non c’è stato nulla da fare. La zona è sotto sequestro e le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Stava facendo manovra con il trattore quando, durante una retromarcia, ha travolto il figlio di 3 anni, sbalzandolo sul terreno. È avvenuta così la tragedia che ieri sera a Nurri, nel Sud Sardegna, è costata la vita al piccolo Lorenzo Spano. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Isili e del Comando provinciale di Nuoro, intervenuti in località Monte Guzzini, il padre del bambino sarà indagato, come atto dovuto, per omicidio stradale. Il trattore è stato sequestrato. La tragedia durante una manovra In base ai primi accertamenti, madre, padre e figlio stavano trascorrendo alcune ore in campagna. Il piccolo si sarebbe allontanato per qualche istante senza essere notato, raggiungendo il padre che si trovava alla guida del mezzo agricolo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Dramma in Sardegna, travolto dal trattore guidato dal padre: muore bimbo di 3 anni

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PAPA' INVESTE FIGLIO COL TRATTORE: MUORE UN BIMBO DI 3 ANNI

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