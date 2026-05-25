Dramma in Sardegna travolto dal trattore guidato dal padre | muore bimbo di 3 anni

Da feedpress.me 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un bambino di 3 anni è morto in Sardegna dopo essere stato investito dal trattore condotto dal padre. Il bambino stava facendo manovra con il trattore quando, durante una retromarcia, è stato travolto e sbalzato a terra. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il bambino non c’è stato nulla da fare. La zona è sotto sequestro e le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Stava facendo manovra con il trattore quando, durante una retromarcia, ha travolto il figlio di 3 anni, sbalzandolo sul terreno. È avvenuta così la tragedia che ieri sera a Nurri, nel Sud Sardegna, è costata la vita al piccolo Lorenzo Spano. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Isili e del Comando provinciale di Nuoro, intervenuti in località Monte Guzzini, il padre del bambino sarà indagato, come atto dovuto, per omicidio stradale. Il trattore è stato sequestrato. La tragedia durante una manovra In base ai primi accertamenti, madre, padre e figlio stavano trascorrendo alcune ore in campagna. Il piccolo si sarebbe allontanato per qualche istante senza essere notato, raggiungendo il padre che si trovava alla guida del mezzo agricolo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

dramma in sardegna travolto dal trattore guidato dal padre muore bimbo di 3 anni
© Feedpress.me - Dramma in Sardegna, travolto dal trattore guidato dal padre: muore bimbo di 3 anni
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

PAPA' INVESTE FIGLIO COL TRATTORE: MUORE UN BIMBO DI 3 ANNI

Video PAPA' INVESTE FIGLIO COL TRATTORE: MUORE UN BIMBO DI 3 ANNI

Notizie e thread social correlati

Cagliari, bimbo di 3 anni viene travolto dal trattore guidato dal padre e muoreUn bambino di 3 anni è deceduto a Nurri, nel Cagliaritano, dopo essere stato investito da un trattore condotto dal padre.

Bimbo di 3 anni travolto dal trattore guidato dal padre nelle campagne di Nurri: la madre incinta accusa un maloreUn bambino di tre anni è stato investito da un trattore guidato dal padre nelle campagne di Nurri.

Temi più discussi: Nurri, bimbo travolto e ucciso dal trattore del papà: la ricostruzione della tragedia; Nurri, bambino di quattro anni travolto e ucciso dal trattore guidato dal padre; Nurri, bimbo di tre anni muore travolto dal trattore: alla guida c’era il padre; Bambino di 3 anni morto a Nurri investito dal trattore guidato dal padre, malore per la madre: è incinta.

dramma in sardegna travoltoIncidente mortale a Nurri: bimbo di tre anni travolto dal trattore guidato dal padreBimbo di tre anni travolto da un trattore durante alcune manovre agricole nelle campagne nel sud Sardegna: inutili i soccorsi, indagini in corso per chiarire la dinamica. notizie.it

Dramma in Sardegna, travolto dal trattore guidato dal padre: muore bimbo di 3 anniStava facendo manovra con il trattore quando, durante una retromarcia, ha travolto il figlio di 3 anni, sbalzandolo sul terreno. È avvenuta così la tragedia che ieri sera a Nurri, nel Sud Sardegna, è ... gazzettadelsud.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web