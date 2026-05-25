Cagliari bimbo di 3 anni viene travolto dal trattore guidato dal padre e muore

Notizia in breve

Un bambino di 3 anni è deceduto a Nurri, nel Cagliaritano, dopo essere stato investito da un trattore condotto dal padre. L’incidente è avvenuto in un’area rurale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma il bambino è stato dichiarato morto. Le autorità stanno conducendo accertamenti sulla dinamica dell’accaduto.