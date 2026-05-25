Cagliari bimbo di 3 anni viene travolto dal trattore guidato dal padre e muore
Un bambino di 3 anni è deceduto a Nurri, nel Cagliaritano, dopo essere stato investito da un trattore condotto dal padre. L’incidente è avvenuto in un’area rurale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma il bambino è stato dichiarato morto. Le autorità stanno conducendo accertamenti sulla dinamica dell’accaduto.
Un bimbo di 3 anni è morto dopo essere stato travolto da un trattore guidato dal padre a Nurri, nel Cagliaritano. La mamma, che era in attesa di un altro piccolo, ha avuto un malore ed è stata soccorsa dal 118. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Rapimenti bambini, da Bergamo a Roma i tentativi shock falliti - 1Mattina News 16/02/2026
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