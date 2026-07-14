Travaglia-Krumich a Bastad c’è un conto aperto | scintille assicurate

Stefano Travaglia affronta Martin Krumich nel primo turno del Nordea Open a Bastad. L'incontro si svolge sulla terra battuta, con Travaglia che cerca di partire bene nel torneo. La partita è ancora in corso, con entrambi i giocatori impegnati a ottenere il primo set. Nessuna decisione ufficiale è stata annunciata, e il risultato resta incerto. La sfida tra i due si preannuncia combattuta e ricca di tensione.

Stefano Travaglia debutta a Bastad contro Martin Krumich: ecco l’analisi dell’incontro e il pronostico del primo turno del Nordea Open. Da Lorenzo Sonego a Federico Cinà, passando per Marco Cecchinato, sono diversi i tennisti azzurri che hanno deciso di tornare sulla terra rossa prima che scocchi ufficialmente l’ora della trasferta americana e della stagione sul cemento. Anche Stefano Travaglia ha ben pensato di mettersi in gioco questa settimana, tanto è vero che oggi stesso debutterà al Nordea Open di Bastad, dove ad attenderlo ci sarà Martin Krumich. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il marchigiano farà di tutto per iniziare il torneo svedese... 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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