Un uomo di 50 anni è stato colpito all’addome da un colpo di pistola ieri sera a San Giovanni Rotondo, mentre si trovava all’esterno di un’abitazione. Soccorso, è stato trasportato in ospedale. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto. Non sono stati forniti dettagli su eventuali testimoni o moventi. La scena si è svolta in via non specificata, senza altri feriti o coinvolgimenti.

Un uomo di 50 anni è rimasto ferito nella tarda serata di ieri a San Giovanni Rotondo, raggiunto da un colpo di pistola all’addome mentre si trovava all’esterno di un’abitazione.Sul caso, al momento, emergono pochi dettagli. Il ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato: secondo le prime informazioni le sue condizioni non sarebbero gravi.Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare il responsabile. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori ci sarebbero anche possibili contrasti maturati nell’ambito di rapporti personali. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - San Giovanni Rotondo, uomo ferito da colpi di pistola

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