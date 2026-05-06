Lite in un appartamento 26enne ferito a colpi di bastone e preso a morsi

Nella mattina di oggi, sanitari e carabinieri sono intervenuti in un appartamento di piazza Ugo Bassi a causa di una lite tra due persone. Durante l’episodio, un uomo di 26 anni è stato ferito con dei colpi di bastone e ha subito morsi. La situazione ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori, che hanno gestito il caso e prestato assistenza.

ANCONA – Intervento nella mattinata di oggi di sanitari e carabinieri in piazza Ugo Bassi, per una lite all’interno di un appartamento. Ad avere la peggio nello scontro un 26enne originario della Nuova Guinea, che nel corso dell’alterco passato alle vie di fatto è stato colpito con un bastone e.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Bastone e lite alla fermata: 45enne ferito, 54enne soccorso a Cremona.Un uomo di 45 anni di origine indiana è stato aggredito con un bastone alla fermata dell'autobus di Vescovato, in provincia di Cremona, sabato... Mugnano, agguato in pieno giorno: 26enne ferito a colpi d’arma da fuocoAttimi di paura a Mugnano di Napoli, dove intorno alle 12:30 di oggi si sono uditi colpi d’arma da fuoco in Corso Italia. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Donna accoltellata durante una lite sfociata in rissa: paura in un appartamento; Dalla lite in appartamento alla scoperta choc dei carabinieri: in casa droga nascosta nella lavatrice e armi proibite tra taser e coltello; L'appuntamento finisce nel sangue: si incontrano sul web, lei lo accoltella dopo una lite; Lite tra fratelli per una casa ereditata a Porto Venere. Lite in appartamento finisce a coltellateVIAREGGIO: Una 47enne è rimasta ferita a seguito di un diverbio con un'altra donna ed è stata trasferita in ospedale. Sul fatto indagano i Carabinieri ... toscanamedianews.it Roma, la lite in casa finisce nel sangue. Lei lo accoltella al petto. E i vicini: «Una scena surreale»La serata romantica finisce in tragedia, con un uomo accoltellato al torace e una donna arrestata per tentato omicidio. Una lite furibonda scoppiata sabato sera in un appartamento ... ilmessaggero.it ANCONA - La lite in un appartamento al Piano. Sul posto carabinieri e Croce Gialla - facebook.com facebook Santos, Neymar e Robinho Jr si sono chiariti dopo la lite in allenamento: le news #SkySport x.com