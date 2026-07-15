Train to Busan | il cult horror coreano arriva finalmente nei cinema italiani in 4K

BIM Distribuzione e Tucker Film hanno annunciato l’imminente arrivo nelle sale italiane di Train to Busan, il capolavoro horror diretto da Yeon Sang-ho, che sarà proiettato a partire dal 2 settembre in un’imperdibile versione restaurata in 4K. Il film, diventato negli anni un autentico fenomeno internazionale con premi e candidature in oltre cinquanta festival in tutto il mondo, ha saputo ridefinire le regole dello zombie movie moderno, offrendo al pubblico un’esperienza visiva ad altissima tensione che conserva intatta tutta la sua devastante forza cinematografica. La narrazione trascende i semplici confini dell’horror classico, trasformando una fuga disperata in una profonda riflessione sulla natura umana e sulle storture della società contemporanea. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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Train to Busan is a Revolutionary Zombie Film (REVIEW)

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Il 2 settembre, in occasione del suo decimo anniversario, BIM Distribuzione e Tucker Film porteranno per la prima volta nelle sale italiane Train to Busan, il film di Yeon Sang-ho. La versione che verrà distribuita sarà in 4K. x.com

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