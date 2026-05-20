I BTS tornano sul grande schermo | il concerto evento di Busan arriva nei cinema in diretta

Il 13 giugno 2026, in occasione dell’anniversario del loro debutto, i BTS trasmetteranno in diretta i loro concerti nei cinema di tutto il mondo. L’evento, intitolato BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BUSAN: LIVE VIEWING, si svolgerà a Busan e sarà visibile sui grandi schermi cinematografici. La data segna anche il giorno dell’anniversario del debutto del gruppo, che ha raggiunto un ampio successo internazionale. La trasmissione in diretta sarà un’occasione per i fan di seguire l’esibizione dal vivo.

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Il prossimo 13 giugno 2026, in occasione dell’anniversario del loro debutto, i BTS porteranno nei cinema di tutto il mondo il concerto BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BUSAN: LIVE VIEWING. L’evento, distribuito in esclusiva nei cinema italiani da Nexo Studios, mostrerà il ritorno della band al Busan Asiad Main Stadium dopo l’ultimo live completo del 2022. Le proiezioni italiane prevedono due fasce orarie: la diretta simultanea alle ore 11:45 e la differita alle ore 15:30 dello stesso giorno. I biglietti per l’evento saranno acquistabili a partire dalle ore 15:00 di giovedì 28 maggio. Maggiori informazioni sulle sale aderenti verranno rilasciate sul sito ufficiale della band. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - I BTS tornano sul grande schermo: il concerto evento di Busan arriva nei cinema in diretta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video UN NUOVO CONCERTO IN LIVE MONDIALE E UN DOCUMENTARIO DEI BTS IN ARRIVO SU NETFLIX Sullo stesso argomento Casa Laba sul grande schermo: fino al 7 maggio nei cinema di Brescia e BergamoCasa Laba è già sul grande schermo: non ancora una web series, anche se presto lo diventerà, intanto è un gustoso esperimento cinematografico... BTS World Tour Arirang: il concerto evento arriva nei cinema globaliI BTS si preparano a portare il loro acclamato World Tour Arirang nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Il 13 giugno, i fan avranno l'opportunità di vivere l'emozione del concerto BTS World ... it.blastingnews.com BTS: il concerto in diretta al cinema il 13 giugnoArriva nelle sale BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BUSAN: LIVE VIEWING, un evento cinematografico globale in diretta ... newsic.it